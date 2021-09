Record de chaleur au Bas-Saint-Laurent en août

Le mois d’août a été le mois le plus chaud jamais enregistré au Bas-Saint-Laurent.

Il va de même pour presque toutes les régions du Québec, selon Environnement Canada.

La moyenne enregistrée à Mont-Joli pour le mois d’août est de 19,7°, soit près d’un degré de plus que le précédent record datant de 2015 qui s’établissait à 18,9°. « C’est vraiment notable comme différence », commente le météorologue Simon Legault.

Deux vagues de chaleur ont été observées au cours du mois dans la région. La journée la plus chaude, soit 32,7°, a été enregistrée le 13 août au cours de la première vague.

Août a également été trois fois moins pluvieux qu’à l’habitude. La région a reçu 28 mm de précipitations alors qu’il en tombe habituellement 90.

« En plus de la température très élevée, on ne peut pas dire qu’on a eu un mois désertique, mais quand même, c’était vraiment exceptionnel comme météo pour ce mois-ci. » Simon Legault, météorologue Environnement Canada

Plus de normalité en septembre

Environnement Canada prévoit un mois de septembre plus près des normales saisonnières.

À l’opposé du mois d’août, les précipitations devraient être plus présentes qu’à l’habitude.

« On va retrouver un mois de septembre beaucoup plus standard que ce qu’août a été. Température plus régulière et précipitations peut-être plus que la normale, donc on va rééquilibrer les choses », indique Simon Legault.