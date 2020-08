Redécoupage électoral: Rimouski propose un projet modifié

La Ville de Rimouski a présenté une nouvelle mouture de son projet de règlement concernant le redécoupage des districts électoraux lors de la séance du conseil lundi soir.

Après avoir recueilli les commentaires de la population dans le cadre d’une consultation publique, les élus ont proposé des modifications à la carte électorale qui avait été présentée. Plusieurs citoyens s’étaient fortement opposés à la première proposition.

Le projet révisé suggère de mieux respecter les districts d’origine, notamment ceux du Bic, de Sainte-Blandine ainsi que le cœur urbain de Sacré-Cœur. Le Bic et Sainte-Blandine seront tout de même agrandis afin de comprendre plus d’électeurs. La procédure vise à réduire l’écart du nombre d’électeurs entre ces districts et les neuf autres de Rimouski.

Cependant, l’agrandissement englobera davantage les milieux ruraux que le tissu urbain du district de Sacré-Cœur. Selon le maire, environ 325 électeurs de Sacré-Cœur voteront sous la bannière du Bic aux prochaines élections municipales si le projet est adopté.

Marc Parent estime que le projet modifié représente un bon compromis.

« On allait en consultation pour avoir le pouls de la population. On était obligé de déposer un projet, on l’a fait, les gens ont commenté et les élus ont fait des compromis de sorte que maintenant on a un beau projet. » Marc Parent, maire de Rimouski

Seule la conseillère du Bic, Virginie Proulx, s’est opposée au projet. Elle préférait que les limites actuelles du district demeurent intouchées.

Le redécoupage des districts électoraux est une procédure exigée par le ministère des Affaires municipales tous les quatre ans dans le but de rééquilibrer le nombre d’électeurs affectés à chaque conseiller municipal.

Les citoyens auront à nouveau l’opportunité de faire part de leur opposition à la Ville suite à l’avis public.