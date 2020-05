Redécoupage électoral: Rimouski veut à nouveau consulter les citoyens

La Ville de Rimouski veut recommencer le processus de consultation concernant le redécoupage des districts électoraux.

177 citoyens ont exprimé leur opposition suite à l’avis public, alors que 245 sont requis pour tenir une consultation publique.

Comme le moment de formuler son opinion tombait au début de la crise, le maire estime que le processus a été bafoué et que les citoyens n’ont pas eu l’opportunité de répondre dûment à l’avis public.

« On juge que maintenant que les activités recommencent, on doit recommencer ce processus-là pour expliquer aux citoyens quels sont les impacts et on pourra mettre en place un processus de consultation pour écouter leurs préoccupations dans l’éventualité où 245 personnes manifestent leur opposition. »

Marc Parent, maire de Rimouski