Redécoupage électoral: Rimouski veut repousser le processus

Le conseil municipal de Rimouski refuse d’aller de l’avant avec le processus de redécoupage des districts électoraux sans consulter la population.

La Ville demande à nouveau au ministère des Affaires municipales de repousser la démarche.

En raison de la pandémie, les élus ne sont pas en mesure de mener le processus de consultation publique qui permettrait d’entendre les préoccupations des citoyens sur cet enjeu.

Puisque la situation est particulière à cause de la COVID-19, un décret permettrait à la Ville de poursuivre la démarche entamée, et ce, sans consultation publique. Une option inacceptable, selon le maire.

En vidéoconférence, Marc Parent a tenu à s’adresser personnellement à la ministre Andrée Laforest.

« Il n’est pas question que les membres du conseil municipal de Rimouski utilisent les pouvoirs additionnels qui ont été conférés dans le cadre du décret, qui a récemment été voté pour la COVID-19, afin de mener à terme ce processus où, clairement, on voit du questionnement et de la réticence de la part des citoyens. Nous n’utiliserons pas cette démarche qui vient limiter la démocratie fondamentale. » Marc Parent, maire de Rimouski

Il demande à la ministre non seulement de reporter le processus, mais également de le recommencer selon « les règles de l’art ».

Pour le maire, il est important d’entendre les citoyens concernés et de prendre une décision qui répondra à leurs attentes.

Une résolution sera adoptée lors de la prochaine assemblée du conseil, lundi, afin de formuler une demande officielle au ministère.

Tous les quatre ans, ce dernier oblige les municipalités de revoir le découpage des districts électoraux afin d’équilibrer le nombre d’électeurs.

Or à Rimouski, les districts du Bic et de Sainte-Blandine/Mont-Lebel ont près de la moitié des résidents de certains autres districts.

Le ministère des Affaires municipales exige que l’écart maximal soit de 15 %.

Pour l’instant, le conseil n’a pris aucune décision quant au découpage. Marc Parent, lui-même bicois, tient encore une fois à rassurer ceux qui craignent que le Bic ne perde son appellation. « Le Bic, est un fleuron de la Ville de Rimouski et on n’a aucune intention de faire disparaître l’appellation du Bic, c’est identitaire. Mais on doit respecter les règles imposées par le ministère quant à la représentation proportionnelle des élus, compte tenu du fait qu’ils ont le même poids démocratique autour de la table du conseil ».