Refonte complète de la plateforme web de l'ACEQ

L'Association du cancer de l'Est du Québec (ACEQ) revampe de fond en comble sa plateforme verslemieuxêtre.tv, un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Le site web, s'adressant aux personnes touchées par la maladie, a été lancé en 2017 considérant la grandeur du territoire desservi par l'organisme, soit le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et la Côte-Nord.

Il comporte une série d'ateliers et de conférences portant sur le yoga, la psychologie, la nutrition et les conseils financiers, entre autres.

« Ça aide à mettre des mots sur comment on se sent ou sur les symptômes qu’on a. Ça aide vraiment à ne pas se sentir seule et se dire : ʺ Ok, c’est normal. ʺ »

Mégane Durocher, bénéficiaire de la plateforme verslemieuxêtre.tv