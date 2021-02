Regroupement des Offices de l'Habitation dans la Matapédia.

Le ministère des Affaires municipales et de l'habitation confirme le regroupement d'offices d'habitations de la Matapédia.

On compte la ville de Causapscal, les municipalités de Lac-au-Saumon, Saint-Vianney, Sayabec, Val-Brillant et la paroisse de Saint-Tharcisius.

Ces 6 municipalités comptent un total de 192 logements pour personnes et familles à faible revenu.

Cela exclu les 174 logements sociaux d'Amqui, puisqu'elle ne fait pas partie de ce regroupement.

Cette unification est dans la volonté du gouvernement du Québec d'améliorer les services offerts aux locataires.

De cette façon, la distribution des logements est optimisée et les ressources sont mises en commun afin de faire bénéficier le plus possible les locataires à faible revenu.