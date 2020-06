Relance économique dans Rimouski-Neigette: les élus dressent leur liste d'épicerie

Les élus et représentants des organismes économiques de Rimouski-Neigette demandent l'accélération de plusieurs projets majeurs pour la région.

Sans nécessairement appuyer la loi 61 du gouvernement Legault, les intervenants estiment qu'il est grand temps de passer à la vitesse supérieure pour les projets du secteur public.

Ils veulent que sept projets majeurs soient réalisés à court terme, dont le Vieux-Théâtre de Saint-Fabien, la bibliothèque de Saint-Valérien, le Canyon des Portes de l'Enfer, la Coop Paradis et la conduite d'eau d'amenée à Rimouski.

Le maire, Marc Parent, précise que ce dossier est prêt depuis 2018 et qu'il ne faut plus attendre une crise avant d'aller de l'avant.

Martin Brassard, journaliste Bell Média

Le président du conseil d'administration de la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER), Jean Pouliot, et le préfet de la MRC de Rimouski-Neigette, Francis St-Pierre, croient qu'il est nécessaire d'accélérer les procédures pour assurer la reprise de l'économie de la région.

« Si tu ne bouges pas, ton marché va partir ou ton opportunité ne sera plus là. On a de l'ouverture, on est là pour aider et on va essayer de ne pas mettre de bâtons dans les roues. Comme entrepreneur, c'est le plus beau message que je peux recevoir. »

Jean Pouliot, président du conseil d'administration de la Société de promotion économique de Rimouski