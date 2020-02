Rencontre entre des entreprises et des chercheurs d'emploi à l'UQAR

L’UQAR et le Cegep de Rimouski présentent pour la quatrième fois leur journée spéciale Carrières mardi.

Près de 70 employeurs à la recherche de main-d’œuvre sont au Centre sportif de l’UQAR jusqu’à 16 h.

L’invitation s’adresse à tous les chercheurs d’emplois, qu’ils étudient ou non au Cegep et à l’UQAR.

Des entreprises et organisations de plusieurs domaines sont sur place, notamment en génie, informatique, administration, biologie et santé.

Martin Dubé de Premier Tech à Rivière-du-Loup, croit que des journées comme celle-ci font partie des stratégies pour combler les besoins de main-d’œuvre.

« La demande de main-d’œuvre est grandissante et la croissance de Premier Tech fait en sorte qu’on a de nouveaux postes à combler. Donc on doit courir un peu partout pour trouver de nouveaux talents, c’est certain. »

Martin Dubé de Premier Tech