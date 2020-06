Réouverture des aires de jeux à Rimouski

Les 46 aires de jeux de la Ville de Rimouski seront à nouveau accessibles. L’équipe municipale travaille pour rouvrir graduellement les différentes installations.

Celles du parc Beauséjour, des centres communautaires, de la bibliothèque Pascal-Parent et du complexe sportif Valois-Doucet seront accessibles d’ici mardi.

Pour ce qui est des modules et aires de jeux de tous les parcs de proximité, il faudra patienter au 19 juin.

La Ville s’affaire actuellement à retirer les rubans qui bloquent l’accès aux modules. Les installations sont également inspectées.

Les aires de jeux seront accessibles à temps pour les camps de jour.

Différentes règles d’hygiène devront être respectées. La distanciation de deux mètres s’applique et il est demandé de se nettoyer les mains avant et après l’utilisation des aires de jeux et des modules. Le port du couvre-visage est recommandé.