Réouverture des centres de Service Canada de Causapscal et Matane

Fermés depuis près de six mois, les bureaux de Service Canada de Causapscal, Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Rivière-du-Loup, La Pocatière, Chandler et New Richmond rouvriront leurs portes à la mi-octobre.

L'organisme gouvernemental confirme la reprise des activités dans tous ses centres du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Plusieurs personnes attendaient cette nouvelle avec impatience, dont Marie-Christine Bauto, une citoyenne française, installée à Amqui, qui est sans permis de travail depuis le mois d'octobre.

« On ne pouvait pas faire la prise des données biométriques, par exemple, pour un permis de travail. C’est seulement un service qui se donne en personne. Avec la réouverture, ça va donner un coup de pouce à plusieurs personnes de mon comté qui demandaient cette aide. » Kristina Michaud, députée fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia

Il est à noter que seuls les gens ayant au préalable pris rendez-vous pourront se rendre dans un point de service.

Sur le même sujet

- Pourquoi les bureaux de Service Canada sont toujours fermés ?