Repêchage: un vendredi tranquille pour l'Océanic

L’Océanic espère ajouter 3 ou 4 joueurs qui seront en mesure d’aider l’équipe à moyen terme lors du repêchage virtuel de ce soir et demain.

L’Océanic ne parlera pas en première ronde qui se déroule ce soir.

À moins d’une transaction, le directeur général Serge Beausoleil parlera pour la première fois seulement demain en 3e ronde avec le 40e choix au total.

Pas la situation idéale, mais le DG mentionne qu’avec les jeunes Zachary Bolduc, Isaac Belliveau, Adam Raska et 3 joueurs de 20 ans de premier ordre, sa formation ne devrait pas se retrouver en bas de classement.

Il ajoute qu’en raison d’une banque de choix plus tardifs, les recruteurs ont travaillé encore plus fort pour évaluer tous les joueurs disponibles. « Notre objectif est d’avoir trois ou quatre joueurs qui vont percer l’alignement à moyen terme et qui vont nous aider sur plusieurs années.

Quant à son surplus de joueurs de 20 ans, notamment le gardien Creed Jones, Serge Beausoleil n’entend pas échanger au rabais.

« Une équipe nous offrait un 3. J’ai dit je ne te donnerai pas un gardien numéro 1 qui va être un top de la ligue pour un 3 alors que ça vaut clairement un deux. Il n’était pas prêt à le payer, il est allé ailleurs, c’est correct. » Serge Beausoleil

