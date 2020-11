Report des Jeux du Québec: Rimouski sera mieux préparé selon le maire

Le maire de Rimouski approuve la décision de SPORTSQUÉBEC de repousser les Jeux du Québec d’un an. Le décalage du calendrier fait en sorte que la 57e Finale se tiendra finalement à l’été 2023 à Rimouski.

Marc Parent indique que le choix a été fait en accord avec le comité organisateur de l’événement sportif.

Selon lui, la Ville disposera d’un meilleur délai pour se préparer.

L’échéancier des travaux prévus, notamment pour réaménager certaines infrastructures sportives, ne sera pas affecté.

« Il était nécessaire de redonner une séquence normale aux activités, qui commence par Laval, Rivière-du-Loup et Rimouski. Ça nous donne juste un petit peu plus de temps pour nous préparer, faire des aménagements au terrain de baseball, finaliser la piste d’athlétisme au printemps et le terrain de tir à l’arc à Rimouski-Est. »

Marc Parent, maire de Rimouski