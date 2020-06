Report du second paiement de taxes à Amqui

La Ville d'Amqui repousse le second paiement du compte de taxes. Le prochain versement dû le 30 juin sera payable le 31 juillet.

Le conseil municipal a pris cette décision en tenant compte « des impacts de la COVID-19 sur les familles et les entreprises amquiennes ».

Aucun intérêt ne sera calculé sur le solde du compte de taxes de l’année 2020. Cependant, les intérêts sur les soldes antérieurs continuent de s’appliquer.

« On a voulu donner un second souffle, un second répit, à nos citoyens et nos entreprises dans le cadre des obligations financières pour ceux et celles qui sont davantage touchés par la COVID-19. Le fait de reporter ces échéanciers a un impact sur la liquidité qu'on a pour convenir à nos différentes obligations, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est capable d'assumer dans le cadre de notre budget actuel. »

Pierre D'Amours, maire d'Amqui