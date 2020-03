Réseau de braconnage d'éperlans démantelé

Un vaste réseau de braconnage d'éperlans arc-en-ciel a été démantelé par les agents de protection de la faune du Bas-Saint-Laurent.

Dans le cadre de l'opération nommée Effiléfin, plus de 200 vendeurs et acheteurs sont visés pour leur implication dans ce réseau qui opérait principalement dans les secteurs de Trois-Pistoles et L'Isle-Verte.

Dans son bilan provisoire, le ministère de la faune précise que plus de 40 000 éperlans arc-en-ciel ont été vendus illégalement cet hiver.

Les 200 personnes visées par l'enquête devront répondre aux infractions suivantes: vente et achat d'éperlans, surplus de prises et possession illégale de poissons.

Le total des amendes dans ce dossier pourraient atteindre jusqu'à 500 000 $.

Plus de 140 agents de la faune de tout le Québec ont effectué des perquisitions mercredi.

L'enquête a débuté en 2017 à la suite de quelques signalements de citoyens dénonçant la vente illégale d'éperlans.