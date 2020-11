Retard dans l’implantation des horodateurs au centre-ville de Rimouski

Les nouveaux horodateurs au centre-ville de Rimouski ne seront pas implantés en novembre comme prévu en raison d’un retard dans la livraison de certaines pièces.

Le conseil municipal s’attend à recevoir les équipements nécessaires à la mi-décembre sans toutefois confirmer de nouvel échéancier.

Une vingtaine d’horodateurs seront ensuite installés et une application mobile pour faciliter le paiement sera dévoilée.

Pour l’instant, l’utilisation des parcomètres et les tarifs demeurent les mêmes.

« On ne veut pas changer des choses sans avoir tout l’équipement nécessaire, ça va être mélangeant pour les citoyens. Alors on conserve ça comme ce l’est jusqu’à tant que l’on soit équipé comme il le faut et qu’on ait l’application mobile en même temps pour que ce soit super convivial et facile d’utilisation. »

Jennifer Murray, conseillère du district de Saint-Germain