Retour accentué de la violence au parc Lepage

Les actes de violences et agressions sont de retour sur l’heure du midi depuis quelques semaines au parc Lepage à Rimouski.

Plusieurs dizaines de jeunes des écoles secondaires avoisinantes se réunissent à l’intérieur de ce grand parc public pour assister à de véritables bagarres et des actes de plus en plus violents.

Le conseiller du district Saint-Robert et membre du comité du parc Lepage Jocelyn Pelletier s’inquiète de ces gestes. « Quand on est rendu avec des fusils à air soft, des fusils à plomb et des couteaux, on n’est plus dans les bonnes vieilles bagarres comme dans notre temps, ce n’est plus ça du tout. »

Il ajoute avoir visionné des images très troublantes.

« On peut entendre une fille se faire fracturer le nez sous les cris de la foule en délire. Cette jeune fille est partie en ambulance à l’hôpital et il y en a plein d’autres comme ça. » Jocelyn Pelletier, conseiller du district Saint-Robert

Tous les membres du comité sur la sécurité au parc Lepage se réuniront lundi pour ajouter des mesures supplémentaires à celles déjà en place.