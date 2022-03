Retour attendu de l'Exposition Agricole de Rimouski

L’Exposition Agricole de Rimouski confirme son retour du 3 au 7 août après avoir été contrainte d’annuler ses deux dernières éditions.

La 77e présentation de l’événement se tiendra sur le site habituel sur l’avenue de la Cathédrale.

« En termes de durée, ça fait trois ans qu’on attend le retour de l’Expo agricole, souligne le promoteur Simon St-Pierre. On est confiant pour 2022 même si tout n’est pas 100 % revenu à la normale. »

Les assouplissements sanitaires et le retour de plusieurs autres événements à l’été 2022 ont facilité la décision du comité organisateur.

« En 2020, c’est le ministère de l’Agriculture qui avait annulé les activités agricoles pour tout l’été. L’an dernier, la décision nous revenait. On avait attendu le plus tard possible, c’est-à-dire au mois de juin pour décider, mais on trouvait qu’il y avait trop de contraintes pour pouvoir assurer une belle édition de l’Expo. Et cette fois, on n’est pas les seuls, les événements confirment de plus en plus leur présence cet été et je pense que l’éclaircie est belle. » Simon St-Pierre, promoteur de l’Exposition Agricole de Rimouski

Simon St-Pierre promet que des activités incontournables feront à nouveau partie de la programmation, comme les manèges, les animaux et les spectacles d’humour. « On espère toujours en faire plus, mais notre principale contrainte c’est notre terrain, l’espace est utilisé à 110 %. On essaie d’amener de la nouveauté, mais certaines choses sont difficiles à remplacer et on veut garder notre tradition. »

Les détails entourant la programmation seront annoncés prochainement.