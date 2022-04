Retour d'une programmation nationale et internationale aux Grandes Fêtes TELUS

The Chainsmokers, The Offspring, Flo Rida et Les Cowboys Fringants sont les têtes d'affiche des Grandes Fêtes TELUS.

Le festival rimouskois a dévoilé sa programmation jeudi matin.

De nombreux autres artistes performeront sur la scène Loto-Québec, notamment Souldia, XLarge, DJ Ève Salvail et François Bellefeuille en humour.

L'événement sera présenté du 4 au 7 août au parc Beauséjour.

En nouveauté cette année, une scène supplémentaire dédiée à la francophonie présentera des spectacles gratuits à l’agora du parc. Il sera possible d’y voir entre autres le spectacle hommage 110% Bob Bissonnette, Marco Calliari et le Yanick St-Jacques Band.

Comme le veut la tradition, le festival sera clôturé par des feux d'artifice.

Les billets seront en vente samedi à midi.