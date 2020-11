Retour du F.-A. Gauthier à Matane ce dimanche

Après 2 mois d'absence, le traversier F.-A. Gauthier sera de retour en service ce dimanche.

Le navire a complété son arrêt technique obligatoire à Trois-Rivières.

En plus des travaux d'inspections et de maintenance, la Société des traversiers a profité de l'arrêt pour réparer les portes et effectué des travaux de peinture.

La STQ a également réparé le fameux système de propulsion au gaz naturel liquéfié qui n'a jamais été utilisé depuis la mise en service du navire.

Il faudra toutefois compléter une série de tests en mer lors d'un prochain arrêt pour s'assurer que le système est parfaitement fonctionnel.

Par ailleurs, la Société confirme que la coque du F.-A. Gauthier n'a pas été très endommagée lorsqu'il est parti à la dérive après qu'une de ses amarres a carrément cédé lors d'une simple manoeuvre de déplacement le 8 octobre.