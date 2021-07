Retour du Festi Jazz International de Rimouski en septembre

Les amateurs de jazz seront comblés, puisqu’après avoir fait relâche l’an dernier, le Festi Jazz international de Rimouski est de retour avec la présentation de sa 35e édition du 2 au 5 septembre.

Le centre-ville sera rythmé par plus de 25 spectacles et animations d’artistes locaux et nationaux.

La pianiste et porte-parole de l’événement Emie R. Roussel ouvrira les festivités.

La programmation comprend des noms reconnus à l’international tels que Michel Donato, Jane Bunnett and Maqueque, Steve Hill et Térez Montcalm.

Les activités s’étendront jusqu’au Vieux Théâtre de Saint-Fabien avec la prestation de Dominique Fils-Aimé, à Sainte-Luce avec celle de Jetski, jusqu’aux Jardins de Métis où performera Anne-Frédérique Noël.

Les billets pour les spectacles payants ainsi que les passes festives gratuites sont disponibles dès maintenant sur le site web du Festi Jazz.

Le comité organisateur assure que l’ambiance sera festive tout en assurant le respect des mesures sanitaires. L'espace central du festival sera reconfiguré pour comprendre le chapiteau et la Place Festi Jazz Québécor divisés en deux zones adjacentes avec des entrées et sorties indépendantes.