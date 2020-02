Retour du service de premiers répondants dans l'est de La Matapédia

Le service de premiers répondants est à nouveau disponible dans le secteur Est de la MRC de La Matapédia.

Relancé depuis le 2 février, il avait été suspendu à l'automne 2018, faute d'effectifs.

Huit premiers répondants volontaires ont été recrutés. Ils ont reçu une formation PR-1 de 12 heures à la mi-janvier.

Lorsque le service a été fondé il y a plus de cinq ans, les secouristes devaient plutôt suivre une formation PR-3 d'une durée de 60 heures.

« Les PR-1 vont répondre uniquement à des arrêts cardiorespiratoires ou des réactions allergiques sévères. Auparavant, les PR-3 répondaient sur ça plus les traumas et les maladies. On va passer de 200 appels à environ 15 à 20 appels par année. »

Ghislain Paradis, directeur du service incendie de la MRC de La Matapédia