Retour du tournoi de hockey mineur Desjardins de Rimouski

Après un an d’arrêt obligé en raison de la pandémie, le populaire tournoi provincial de hockey mineur Desjardins sera de retour à Rimouski pour deux longues fins de semaine en décembre.

Le tournoi simple lettre A et B accueillera d’abord 62 équipes des divisions M-11, M-13, M-15 et M-18 du 1er au 5 décembre. De ce nombre, plus d’une vingtaine d’équipes sont de l’extérieur de la région.

Puis, du 8 au 12 décembre, place à la jeune relève avec la participation de 20 équipes de la catégorie M-9, soit novice.

La présidente du comité organisateur Josée Blanchet précise que la direction a refusé près d’une cinquantaine d’équipes en raison de l’atteinte de la capacité hôtelière dans le secteur.

Entre 830 et 1000 joueurs sont attendus lors du tournoi selon le comité organisateur.

La majorité des 116 rencontres incluant les huit finales seront présentées sur les deux glaces du complexe sportif Desjardins. Des parties seront également disputées au Pavillon polyvalent de l’avenue de la Cathédrale et au Colisée Financière Sun Life.

Le passeport vaccinal sera demandé à tous les spectateurs. Le comité organisateur a pris la décision de mettre en place cette mesure afin de pouvoir remplir les estrades. Les déplacements des joueurs seront également encadrés afin de limiter la propagation du virus.

En nouveauté cette année, des médailles seront remises plutôt qu’une bannière.

Avec la collaboration de Maude Parent, journaliste Noovo Info