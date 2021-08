Retour du train en Gaspésie : Le Bloc Québécois appuie la Coalition

Les candidats du Bloc Québécois d'Avignon - la Mitis - Matane - Matapédia et de Gaspésie- Îles-de-la-Madeleine s'unissent pour le retour du train passager.

Kristina Michaud et Guy Bernatchez soutiennent la Coalition qui réclame la reprise des activités de VIA Rail entre Matapédia et New Richmond.

Les rails seraient sécuritaires pour un train passager jusqu'à Caplan, selon la Société de chemin de fer de la Gaspésie.

Kristina Michaud critique la candidate libérale, Diane Lebouthiller de ne pas prendre position en faveur du train alors que VIA Rail a bénéficié d'un financement de plus de 415 M$ en 2020 de la part du gouvernement Trudeau.

Pourquoi Mme Lebouthillier refuse-t-elle de prendre position en faveur du retour immédiat du train sur ce tronçon alors que VIA Rail a bénéficié de plus de 415 millions de dollars du fédéral en 2020? Cela confirme que ce n’est une priorité ni pour la ministre sortante ni pour les libéraux Kristina Michaud, député sortante d'Avignon - La Mitis - Matane - Matapédia.

Selon Guy Bernatchez, les Gaspésiens paient les mêmes taxes et impôts que l'ensemble du Québec, ce qui devrait garantir un service de transport adéquat, comme c'est le cas ailleurs. « Le transport c’est le nerf de la guerre du développement économique régional et on y voit une occasion à saisir alors que de plus en plus de gens veulent s’installer en région. Encore faut-il qu’ils puissent aisément en sortir pour assister à des réunions en ville ou à des examens médicaux qui ne sont souvent offerts que dans les grands centres. Et c’est sans parler des étudiant-e-s et des personnes âgées qui ne peuvent ou ne veulent pas prendre le volant. » mentionne-t-il.

VIA Rail ne se rend plus en Gaspésie depuis déjà 10 ans.