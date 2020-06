Revitalisation du centre-ville: les gens d'affaires en colère, Parent se défend

La Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette déplore les propos tenus par Marc Parent, concernant la revitalisation du centre-ville et de la Place des anciens combattants.

Dans une entrevue accordée à Radio-Canada, le maire de Rimouski, a indiqué vouloir reporter ces deux projets pour miser sur d'autres jugés plus prioritaires, comme l'approvisionnement d'eau potable.

Pour le directeur général de l'organisme, il s'agit d'une grande déception pour une bonne partie de la population qui demande de l'action dans ces dossiers depuis déjà trop longtemps.

« Même si ce n'est pas possible de tout réaliser à l'intérieur d'un an, il y a certaines démarches qu'on devrait entreprendre pour pouvoir avancer le travail, pour faire en sorte que, dès la nouvelle administration, qu'on soit déjà rendu un peu plus loin. »

Jonathan Laterreur, directeur général de la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette