Rimouski a fait son choix pour l'ancienne caserne de Nazareth.

Les élus de Rimouski ont finalement tranché : l’ancienne caserne de Nazareth sera transformée en bureaux.

La Ville a accepté le projet de Sylvain Marchand, lundi soir lors de la séance du conseil municipal, qui devient propriétaire du bâtiment de la rue La Salle.

L'ancienne caserne abritera des bureaux, mais aussi des appartements à l'étage.

Selon le maire, le projet retenu n'entraînera pas d'augmentation de la circulation dans un secteur déjà très achalandé.

« On pense que c’est la meilleure offre […] qui cadre très bien dans le quartier. On ne voulait pas avoir une utilisation qui ferait en sorte que plein de voitures se présenteraient à cet endroit-là et qui nécessiterait beaucoup de stationnements. »

Marc Parent, maire de Rimouski