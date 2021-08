Rimouski célèbre l'athlète Maude Charron

La médaillée d'or Maude Charron a pris un bain de foule au centre-ville à son retour dimanche à Rimouski.

À l'initiative des villes de Sainte-Luce et Rimouski, l'haltérophile a été accueillie chaleureusement par des dizaines de personnes réunies lors d'une fête urbaine.

L'athlète de 28 ans, qui est grimpée sur la plus haute marche du podium chez les moins de 64 kg, apprécie le véritable tourbillon qu'elle vit depuis 5 jours.

Martin Brassard / Noovo Info

Elle souhaite que sa médaille d'or aura un double impact soit d'améliorer la réputation de l'haltérophilie et de prouver qu'il est possible d'accéder à un podium tout en s'entrainant en région:

Ce n'est pas parce qu'il y a eu un scandale de dopage mondial que tous les pays sont impliqués dans ce scandale. Nous au Canada, on travail fort. On a des valeurs équitables de justice alors on n'est pas porté à utiliser ces substances-là.

C'est un honneur pour moi de m'entrainer et de représenter ma région, les jeunes qui croient qu'en région, c'est possible et que les clubs croient aussi que c'est possible de développer des athlètes élites en région.