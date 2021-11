Rimouski célèbre la semaine des touts petits

Ce lundi matin avait lieu la levée du drapeau à l'Hôtel de Ville pour célébrer la semaine des touts petits.

Cette semaine a pour but de remercier le travail du personnel en CPE et enseignant ainsi que développer le plein potentiel des enfants.

Diverses activités seront organisées dans les CPE.

La Ville de Rimouski se penchera sur la façon d'optimiser le développement des enfants.

Au niveau de la ville, on aura des rencontres. On va pouvoir se jaser des manières qu'entre autres, le service des loisirs, mais de l'ensemble de la ville peut vraiment adapter ses réalités. Il faut comprendre que Rimouski est aussi une municipalité ami des enfants, don on a une responsabilité d'assurer le développement des enfants.

Guy Caron, maire de Rimouski