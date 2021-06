Rimouski confirme des travaux de 3M$ au Colisée Financière Sun Life

La Ville de Rimouski investira finalement 3 M$ pour rénover le Colisée Financière Sun Life.

Les travaux initialement prévus sont donc étendus afin d’entreprendre une réfection majeure.

Parmi les éléments qui feront peau neuve, mentionnons le panneau électrique, de même que les systèmes de chauffe-eau et de déshumidification.

Un bâtiment adjacent au Colisée sera également construit pour assurer une meilleure sécurité.

« Le système de réfrigération, qui est au chlore, représente toujours un certain niveau de danger parce qu’il pourrait toujours y avoir des fuites. Une des décisions qu’on a prises, c’est pour assurer la plus grande protection possible pour les citoyens en construisant un bâtiment qui va abriter toutes ces installations-là. »

Marc Parent, maire de Rimouski