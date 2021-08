Rimouski demande à nouveau d'économiser l'eau potable

Il est à nouveau interdit d'arroser les pelouses et de laver les véhicules à Rimouski.

Jusqu'au 31 août inclusivement, les contrevenants pourraient recevoir des amendes de 150 $ pour les individus et de 300 $ pour les entreprises.

La mesure ne s'applique pas aux résidents du district de Sainte-Blandine-Mont-Lebel.

La Ville procède actuellement à des travaux majeurs au réservoir principal d'eau potable ce qui explique l'interdiction.

Les permis spécifique d'arrosage sont toujours disponible.

L'arrosage des plates-bandes et des potagers est toujours permis avec un arrosoir manuel.

Le maire de Rimouski est satisfait de la réaction des citoyens relativement à la consommation d'eau potable.

`` On fait un suivi constant de l'utilisation de l'eau potable. Effectivement, la population répond bien et on a mis une nouvelle règlementation en place cette année qui vient changer un peu qui peut arroser à quel moment et ça aussi eu un effet positif sur la consommation d'eau potable.``