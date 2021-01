Rimouski dévoile son plan d'action pour 2021

La Ville de Rimouski prévoit réaliser 85 actions en 2021. Le directeur général adjoint de la Ville, Marco Desbiens, a dévoilé le plan d’action jeudi après-midi.

Plusieurs projets majeurs y figurent, dont des travaux évalués à 11 M$ sur la conduite d’amenée principale, des travaux sur le réseau d’aqueduc de Sainte-Blandine/Mont-Lebel et Val-Neigette, évalués à 2,9 M$, et des investissements de 2,3 M$ pour des travaux de réfection de la chaussée. Quatre chemins feront l’objet de travaux de pavage, soit le Chemin des Buttes, des Prés Ouest, du Panorama et des Pointes.

Le projet de conversion de l’éclairage de rue au DEL se concrétisera aussi. 300 lampadaires et 4 400 têtes de lampadaires seront remplacés. La Ville anticipe des économies de 60 % sur les frais d’éclairage.

Les élus réitèrent l’importance du développement durable et ont statué sur de nouveaux projets qui s’inscrivent dans le cadre du fonds écoresponsable de 250 000 $.

Inventaire des gaz à effet de serre de la Ville

Conversion du système de chauffage au mazout du garage municipal de Rimouski-Est vers un système à l’électricité

Poursuite de l’étude sur l’optimisation énergétique des bâtiments municipaux

Poursuite de l’inventaire de la foresterie urbaine

Poursuite du déploiement du compost pour les immeubles de 13 logements et plus

Mise en place d’un code de bonne pratique pour diminuer l’utilisation de la styromousse

Le projet de modernisation du stationnement au centre-ville sera aussi déployé. 20 nouvelles bornes et une application mobile permettront aux automobilistes de payer sans contact et de bénéficier des 15 premières minutes gratuites.

Le conseil municipal s’attend à ce que le Centre de services animaliers soit livré à la fin février et le centre communautaire de Sainte-Blandine au mois d’avril.

En ce qui concerne la revitalisation du centre-ville, le maire Marc Parent soutient que cette étape doit nécessairement passer par la démolition de la Grande-Place, un dossier qui accuse d’importants retards. Il indique lui-même être « tanné » de voir la Grande Place dans son état ternir l’image du centre-ville.

« On espérait tous voir la Grande Place démolie en 2020. Il faut quand même être réaliste, puisque d’abord et avant tout Groupe Sélection est une compagnie privée qui a pour mandat d’héberger des populations plus vieillissantes à risque de la COVID. Je trouve qu’il est normal pour Groupe Sélection de s’occuper d’abord de sa clientèle et qu’il y ait eu un délai dans la réalisation des plans et devis dans le projet de la Grande Place. » Marc Parent, maire de Rimouski

Rimouski fêtera également son 325e anniversaire cette année. La programmation entourant les festivités figure au plan d’action et sera dévoilée dans les prochaines semaines.

Prévenir les imprévus liés à la pandémie

En 2020, malgré les difficultés rencontrées en raison de la pandémie, 80 % des actions prévues ont été réalisées.

Le directeur général adjoint est d’avis que la pandémie ne devrait pas avoir d’impacts importants sur les réalisations des projets en 2021.

« On commence à maîtriser un peu plus les mesures et les ajustements qui sont requis, évidemment on a inséré ça dans notre planification. On a intégré à notre plan d’action la réalité de la COVID pour 2021. » Marco Desbiens, directeur général adjoint

Il cite en exemple les activités du 325e anniversaire de la Ville, dont les festivités seront ajustées pour répondre aux mesures sanitaires.

Sur le même sujet

- 33 M$ en immobilisations pour 2021