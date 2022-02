Rimouski enfouit moins de déchets que les villes comparables

La Ville de Rimouski se démarque à nouveau pour sa gestion des matières résiduelles.

Selon les données du ministère de l’Environnement, Rimouski est au tout premier rang des villes de sa catégorie pour le plus faible taux d’enfouissement des déchets.

Avec 351 kg de déchets enfouis par personne, la moyenne rimouskoise est inférieure de 23 % à celle des autres villes de 25 000 à 100 000 habitants et de 27 % moins que l’ensemble des villes au Québec.

« C’est un résultat dont on est très fier. On doit continuer dans la même veine en mettant en œuvre des initiatives environnementales. Et pour ce faire, l’un des moteurs tout indiqués est le fonds affecté aux projets écoresponsables qui sera de retour pour une quatrième année. »

Guy Caron, maire de Rimouski