Rimouski est prête à accueillir des réfugiés ukrainiens

La ville de Rimouski sera en mesure d’accueillir des réfugiés ukrainiens qui fuient la guerre dans leur pays.

La capitale bas-laurentienne fait partie des 14 villes ciblées pour recevoir les réfugiés lorsqu’ils arriveront au pays.

Même si la crise du logement et le taux d’inoccupation à 0,2 % inquiètent et posent des difficultés supplémentaires, la directrice générale d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent, Caroline Houle, croit qu’il est possible d’accueillir les ressortissants ukrainiens au besoin.

« On a plus d’espace quand même que Montréal dans le béton. On peut être créatif, travailler avec des petites villes dans la MRC de Rimouski-Neigette qui ont des capacités plus grandes et on va trouver des solutions. Pour le moment, chaque fois, on prend chaque personne qui arrive, on travaille avec elle et on trouve des solutions. » Caroline Houle, directrice générale Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

Elle souligne que son équipe est prête et détient l’expérience nécessaire pour favoriser l’intégration des Ukrainiens qui pourraient arriver à Rimouski au besoin. « On est prêt parce que c’est notre travail jour après jour, année après année. Pour nous, Ukrainiens, Gabonais, Congolais, on est équipé, c’est notre travail. »

De passage à Rimouski jeudi, le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration Jean Boulet, soutient que des efforts seront mis en œuvre pour faciliter l’arrivée des ressortissants. Selon lui, 95 organismes communautaires dans la province sont mobilisés.