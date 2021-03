Rimouski prend les moyens nécessaires pour régler les problèmes d'approvisionnement en eau

La Ville de Rimouski prend les moyens pour éviter de revivre des difficultés avec son approvisionnement en eau potable.

En séance du conseil lundi soir, les élus ont accordé 2 contrats totalisant près de 9 millions de dollars.

Action Progex coordonnera le chantier de 6,5 millions de dollars pour le renouvellement de la conduite d'amenée mais aussi la construction d'une conduite de dérivation de l'eau potable vers Rimouski.

Un investissement qui doit permettre à Rimouski d'éviter une baisse importante de ses réserves d'eau potable comme vécu à quelques reprises dans les dernières années.

Le maire précise que les contribuables seront épargnés puisque Québec assume la majeure partie de la facture.

« On a été extrêmement bien financé par le gouvernement provincial dans le cadre de son programme FIMEAU qui finance 85 % du coût de la conduite d'amenée principale. Je le répète, on a été extrêmement chanceux que ce programme-là sorte au moment où on avait besoin de faire les travaux. »

Marc Parent, maire de Rimouski

Par ailleurs, la Ville octroie un contrat de 2,4 millions à Excavations Léon Chouinard pour le raccordement final des réseaux d'aqueduc de Val-Neigette et de Ste-Blandine.

Une amélioration attendue qui permettra plus facilement d'intéresser des promoteurs au développement domiciliaire à Ste-Blandine.

