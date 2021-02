Rimouski présente le projet de résidence pour aînés du Groupe Fari

Le Groupe Fari pourrait construire une nouvelle résidence pour personnes âgées sur la rue des Flandres à Rimouski.

La Ville de Rimouski a détaillé le projet lundi. Le bâtiment comprendrait 116 logements et 56 chambres. Il pourrait loger des personnes âgées autonomes et en perte d'autonomie sur quatre à six étages.

84 espaces de stationnement sont également prévus.

Le comité consultatif d'urbanisme a ajouté une condition au projet particulier de construction. Un brise-vue composé d'arbres devra être aménagé du côté nord-est de la propriété afin de dissocier le nouveau bâtiment des résidences de la rue Isidore-Soucy.

Ville de Rimouski

Une consultation écrite se tiendra du 18 février au 4 mars afin que les citoyens puissent émettre des commentaires sur le projet.

Selon le maire, Marc Parent, les travaux pourraient débuter au printemps. Il se réjouit de l'ajout de nouveaux logements à Rimouski.