Rimouski rend public le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis

Le maire de Rimouski, Guy Caron, remplit son engagement électoral de rendre public le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis.

La Ville dévoile deux rapports, soit l’étude structurale menée par la firme d’ingénierie Stantec inc. le 9 avril 2021 ainsi que le rapport d’expertise rédigé par Luc Babin consultant inc. le 9 février 2021.

Le dévoilement de ces documents est, selon le maire, « fondamental » dans le débat sur l’avenir des Ateliers Saint-Louis. « Je vais laisser aux gens le soin de lire [le carnet de santé] et au débat d’avancer », soutient-il.

Cependant, aucune décision n’a été prise relativement à l’avenir du bâtiment.

« Je ne sauterai pas aux conclusions présentement. Je pense que pour savoir ce qui advenir des Ateliers Saint-Louis, ça nous prend toute l’information et c’était difficile d’avoir un débat productif sans ces éléments. La décision ne viendra pas demain ou après-demain, mais à tout le moins, lorsqu’on parlera des Ateliers Saint-Louis, on parlera de la même chose. » Guy Caron, maire de Rimouski

Le bâtiment appartient à la Ville et est fermé depuis une quinzaine d’années. Certains groupes jugent que l’édifice n’est plus sécuritaire et est dans un trop piètre état pour être sauvé, alors que d’autres disent qu’il est possible de lui rendre son caractère patrimonial avec certains investissements.

Martin Brassard, journaliste Noovo Info

En rendant public l’état réel des Ateliers Saint-Louis, Guy Caron estime que le débat pourra aller de l’avant. La Ville n’exclut pas de travailler avec différents groupes.

« Ça pourrait être des groupes du patrimoine qui désirent protéger et conserver les Ateliers Saint-Louis en leur donnant peut-être une nouvelle vocation, ou des gens qui pourraient décider que c’est trop dispendieux à rénover et qui désireraient trouver une autre vocation à l’espace en général. À ce point-ci, on n’a pas de conclusion. »

Les documents n’étaient pas encore accessibles mardi matin, mais ils le seront prochainement auprès du service du greffe.