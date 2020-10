Rimouski se dote d’une Politique jeunesse

La Ville de Rimouski a adopté la Politique jeunesse intermunicipale de la MRC de Rimouski-Neigette lors de la séance du conseil lundi.

Les élus ont également voté en faveur d’un plan d’action pour les prochaines années.

Rimouski est la troisième municipalité à adopter localement la Politique jeunesse après qu’elle ait été entérinée par la MRC le 9 septembre dernier.

L’initiative relève du Projet 13-30, une consultation menée auprès des jeunes en 2019, afin de leur donner la parole concernant des enjeux qu’ils jugent prioritaires sur le territoire.

1 000 citoyens de 13 à 30 ans ont participé à la consultation.

Un comité de suivi a été mis sur pied pour favoriser les échanges avec cette tranche d'âge et pour répondre à leurs besoins et intérêts.

« Il y a certaines activités qu’on pourra faire avec eux. C’est une vision à plus ou moins long terme visant à mieux connaître et comprendre les attentes des jeunes et de prendre des actions concrètes qui viennent rencontrer ces attentes. »

Marc Parent, maire de Rimouski