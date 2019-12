Rimouski sera la ville hôte des Jeux du Québec à l'été 2022

Rimouski obtient la 57e finale des Jeux du Québec à l'été 2022. SportsQuébec a annoncé, lundi, que la candidature de la ville bas-laurentienne a été retenue.

Drummondville et Châteauguay étaient les deux autres finalistes.

Le processus de sélection s'est basé sur l'évaluation technique, sur la réponse des partenaires essentiels et le budget préliminaire ainsi que sur le dossier de candidature.

La Ville de Rimouski bénéficiera d’une enveloppe de 5 M$ du gouvernement du Québec pour recevoir l'événement, qui accueillera plus de 3 000 jeunes athlètes, 300 officiels, 1 000 entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires et 125 000 visiteurs.

Ce financement permettra de mettre à niveau les infrastructures sportives.

La Ville investira 1,4 M$ pour l’organisation des Jeux du Québec, dont le budget total s’élève à 6 M$.

Une communauté mobilisée

La candidature de Rimouski s’est démarquée, entre autres, par la configuration de la ville, par l’intérêt des partenaires, qui ont rapidement répondu présents, et par la mobilisation de la communauté, selon le président du comité provisoire, José Arsenault. « On a quelque chose à offrir pour tenir des compétitions, notre vision des Jeux a eu un impact important et on a su innover », souligne-t-il.

8 200 signatures ont été recueillies lors de la campagne de mobilisation lancée par la Ville de Rimouski. 1 500 bénévoles ont également signifié leur intérêt.

« 8 200 signatures, c’est 16 % de la population qui, spontanément, a voulu appuyer les Jeux. Une grande diversité de partenaires financiers ont aussi dit vouloir supporter les Jeux à Rimouski. Ce sont tous des éléments qui font en sorte que SportsQuébec savait qu’on a la ferveur locale pour supporter l’événement. » José Arsenault, président du comité provisoire

« Les Jeux de toute une région »

Le maire de Rimouski, Marc Parent, se réjouit de l’annonce de SportsQuébec. Il estime que les Jeux du Québec feront rayonner la ville à l’échelle provinciale.

Divers événements et compétitions se tiendront à Rimouski dans les mois qui précéderont l’été 2022.

Les retombées économiques pour la région sont estimées à 12 M$.

Marc Parent était confiant d’obtenir ce qu’il qualifie des « Jeux de toute une région ».

« On savait qu’on avait un excellent dossier de candidature, mais Drummondville et Châteauguay aussi. Nous sommes extrêmement heureux de la confiance que SportsQuébec accorde à la Ville de Rimouski et au comité organisateur et nous vous assurons que nous allons livrer des Jeux absolument exceptionnels. » Marc Parent, maire de Rimouski

Une belle opportunité pour les jeunes de la région

Mathis Bourbonnais et Maude Labrie, deux jeunes nageurs rimouskois, sont emballés par l’opportunité de porter les couleurs des Jeux du Québec à la maison.

Ils n’en sont pas à leurs premiers Jeux, mais considèrent que ceux de 2022 seront particulièrement spéciaux.

« C’est vraiment excitant, autant au niveau de l’amélioration des infrastructures sportives que de pouvoir participer aux compétitions à la maison avec nos familles et nos amis qui pourront venir nous encourager », croit Mathis.