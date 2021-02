Rimouski veut favoriser les amuseurs publics

La Ville de Rimouski a déposé un projet de règlement pour faciliter la tenue de prestations artistiques dans la rue, lundi soir lors de la séance du conseil municipal.

Les élus souhaitent adapter le règlement existant aux pratiques et à la réalité actuelle des amuseurs publics. « Le champ d’application du règlement englobe davantage de possibilités de prestations, soit toute activité artistique intellectuelle ou physique dont le but est de divertir le public », explique le conseiller municipal du district de Sainte-Blandine/Mont-Lebel, Dave Dumas.

Des sites dédiés où les artistes pourront livrer des performances ont été identifiés.

Les prestations seront autorisées au belvédère de la Promenade de la mer, au brise-lame, à l’espace Telus du complexe sportif Desjardins, au parc Beauséjour, au parc de la Gare, sur la rue Saint-Germain, au sentier du Littoral, devant la bibliothèque Émile-Gagnon du Bic et Pascal-Parent de Sainte-Blandine, ainsi qu’à la halte du Site historique maritime de la Pointe-au-Père.

« C’est vraiment dans le but de faciliter aux artistes qui sont désireux de faire des performances en public pour qu’ils puissent être positionnés à des endroits qui les mettent en valeur le plus possible. »

Marc Parent, maire de Rimouski