Rimouski veut relancer la traverse vers Forestville

La Ville de Rimouski veut relancer le service de traverse vers Forestville.

Les élus ont adopté une résolution donnant à la SOPER (Société de promotion économique de Rimouski) le mandat de dénicher un opérateur pour la traverse.

Le service a été interrompu la saison dernière lorsque la famille Journault n'a pas reçu l'aide financière demandée au gouvernement du Québec pour poursuivre les activités du CNM Évolution.

Le maire de Rimouski est convaincu de la pertinence de ce service et il estime qu'il faut prendre tous les moyens possibles pour le retour de la traverse en 2022.

`` Ce que la Ville fait présentement c'est qu'elle mandate la SOPER d'aller de l'avant pour recueillir des soumissions. Les compagnies et les opérateurs pourront appliquer pour faire une proposition pour desservir le trajet Rimouski-Forestville. Je le vois comme l'équivalent d'un appel d'offres et le CNM Évolution et son opérateur peut appliquer pour donner le service. ``

Guy Caron, maire de Rimouski