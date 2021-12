Saint-Anaclet veut amortir l'impact de la hausse de la valeur des propriétés

Les contribuables de Saint-Anaclet profitent d’une année de répit sur leur compte de taxes.

Les élus ont adopté le budget 2022 qui tient compte du nouveau rôle d’évaluation entrant en vigueur.

Le nouveau rôle comprend une hausse moyenne de la valeur des propriétés de près de 11 %.

L’augmentation de la valeur des résidences unifamiliales est de 8,8 % en moyenne.

Pour amortir l’impact de la hausse, les élus de Saint-Anaclet ont choisi de diminuer le taux de taxation de 8 % ce qui signifie que la facture pour une résidence moyenne sera pratiquement la même que celle de cette année.

Pour le maire Francis St-Pierre, il est important de ne pas alourdir le compte de taxes de la majorité des contribuables en pleine pandémie. Le coût de la vie augmente sans cesse et l’impact sur les familles et les citoyens les plus vulnérables est majeur.

Le budget prévoit des dépenses de 3,9 M$.

Des travaux majeurs sont prévus à l’édifice de la mairie, notamment pour améliorer son efficacité énergique.