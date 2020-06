Sainte-Luce prépare sa saison touristique

Malgré l’incertitude et les craintes des derniers mois, la municipalité de Sainte-Luce anticipe une saison touristique plutôt satisfaisante.

La municipalité se prépare activement et a retiré les blocs de béton qui limitaient, jusqu'à tout récemment, les cases de stationnement de la plage.

Évidemment, dans un lieu très fréquenté comme la promenade et la plage de Sainte-Luce, le concept de distanciation physique est beaucoup plus difficile à gérer.

« Je sais qu’il y aura une présence policière accrue avec les policiers cadets dans les journées de beau temps. Les gens doivent comprendre que c'est pour leur protection qu'on met en place ces mesures. » Maïté Blanchette-Vézina, maire de Sainte-Luce

Par ailleurs, les craintes exprimées avant l’arrivée des résidents saisonniers ne sont pas justifiées pour l’instant.

Madame Blanchette-Vézina précise que la municipalité ne reçoit plus de plaintes de citoyens à l’exception de celles touchant les rassemblements sur la promenade.

« Ça se passe bien, assure-t-elle. Ce qu’on a fait à Sainte-Luce c’est qu’on a distribué à chacune des personnes qui rouvraient leur vanne d’eau un document qui expliquait qu’on leur demandait de faire un isolement volontaire, de faire livrer leur épicerie et leurs médicaments le plus possible puisque le service est offert dans la municipalité. C’est un beau document explicatif qui est d’ailleurs repris par la santé publique. »