Samuel Ouellet officiellement candidat à l'investiture du PQ dans Rimouski

L’homme d’affaires Samuel Ouellet a confirmé ce matin qu’il est candidat à l’investiture du Parti Québécois dans Rimouski.

Âgé de 27 ans et originaire de Saint-Anaclet, il part avec une bonne longueur d’avance sur les autres candidats Fernand Clavette et Marc-Olivier Plante. Effectivement, Samuel Ouellet a l’appui du député de Matane-Matapédia Pascal Bérubé. Il a aussi parcouru la circonscription pendant 4 ans à titre d’attaché politique d’Harold LeBel.

Noovo Info | Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, appui la candidature de Samuel Ouellet

S’il est choisi candidat du Parti Québécois, puis élu en octobre, Samuel Ouellet croit qu’il sera rapidement en mesure d’assurer la succession d’Harold LeBel.

« Je ne suis pas en train de prétendre que je connais à 100 % le métier de député, mais ce que je prétends, c’est que je vais être capable de l’assimiler très rapidement considérant l’expérience politique que j’ai acquise au cours des dernières années. » Samuel Ouellet, candidat à l’investiture du Parti Québécois à Rimouski

Par ailleurs, le candidat est toujours propriétaire du journal numérique Le Soir. Il déclare qu’il ne sera pas favorisé par son média, puisqu’il a confié les postes-clés à deux vétérans de l’information régionale soit René Alary au poste d’éditeur et Francis Belzile de la radio communautaire au poste de journaliste à la politique provinciale.

« Maintenant, c’est René Alary qui traite tout ce qui touche les décisions éditoriales, assure-t-il. Moi je me retire complètement de ce dossier-là. Mon objectif est aussi de me concentrer sur les électeurs de Rimouski-Neigette et d’aller à leur rencontre le plus longtemps et le plus souvent possible. »