Sébastien Proulx reviendra à nouveau devant le tribunal le 11 janvier

Plus tôt ce matin au Palais de Justice de Rimouski, la juge a accepté un nouveau report dans le dossier de Sébastien Proulx, 44 ans, considérant les discussions en cours entre son avocat et le procureur de la Couronne.

Détenu depuis un an à New Carlisle, Sébastien Proulx est accusé de possession et de trafic de stupéfiants.

Le 10 décembre 2019, Proulx a été arrêté à son domicile de la rue Fernand-Séguin à Rimouski.

À la suite de trois perquisitions dans sa résidence et deux entrepôts, les policiers ont saisi 550 grammes de cocaïne, 465 comprimés de méthamphétamines et plusieurs milliers de dollars en argent comptant.