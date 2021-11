Selon Virginie Proulx, les Rimouskois sont prêts au changement

La candidate à la mairie Virginie Proulx croit que les Rimouskois et Rimouskoises veulent du changement et qu'ils l'exprimeront dimanche.

Madame Proulx est très satisfaite de sa campagne et estime avoir fait la preuve qu'elle a ce qu'il faut pour devenir la première femme à la mairie de Rimouski.

La conseillère sortante du district Bic ajoute qu'elle a les compétences nécessaires pour diriger la ville:

``Dès le lundi matin, je serais capable de travailler tout de suite sur l'amélioration de la ville. Je connais les dossiers et je suis capable de les faire avancer, ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de ça. Il y a des gens qui ont aussi envie d'avoir une première mairesse à Rimouski puisque ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. ``

Quant à son leadership et ses talents de rassembleuse qui ont été mis en doute, Virginie Proulx répond ceci

`` Il y a eu quand même une campagne qui a voulu me nuire mais les gens réalisent dans mon attitude que je suis une personne qui est capable de travailler en équipe. Je m'engage envers les citoyens à être une mairesse qui va être rassembleuse et qui sera capable de leur donner une capacité d'écoute et un droit de parole aussi. ``