Serge Beausoleil commente les performances d'Alexis Lafrenière au CMHJ

Serge Beausoleil n'a pas caché sa fierté pour le capitaine de l'Océanic à son retour du Championnat mondial de hockey junior.

Alexis Lafrenière s'est couvert d'or, dimanche, après avoir marqué deux buts dans la victoire 4-3 de l'équipe Canada contre les Russes.

L'entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic n'avait que d'éloges pour son joueur étoile. « C’est époustouflant, admet-il. Il est passé par toute la gamme des émotions. Il est un joueur clé dans le retour du Canada en quart de finale et il a continué son bon travail en marquant des buts et en préparant des filets. »

« Voir notre capitaine gagner le championnat du monde c’est quelque chose de fantastique. » Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l’Océanic

Plus de peur que de mal, selon Serge Beausoleil, qui a craint une absence prolongée de l'attaquant après une blessure au genou, survenue lors du deuxième match du tournoi contre la Russie.

Malgré cette blessure, qui lui a fait rater les deux derniers matchs de la ronde préliminaire, Alexis Lafrenière s'est imposé à son retour en se plaçant au quatrième rang du classement des marqueurs avec dix points en cinq rencontres, en plus d'être nommé attaquant par excellence du tournoi.

Maude Parent, journaliste Bell Média | Serge Beausoleil

Cette expérience sera certainement transmise à la formation rimouskoise, selon l'entraîneur-chef.

« C’est une expérience inestimable qu’il vient d’aller chercher sur la scène internationale. Les expériences individuelles rejaillissent tout le temps collectivement sur notre équipe. »

