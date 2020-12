Situation dans les CHSLD: Harold LeBel réclame un enquête publique

Le député de Rimouski et porte-parole du Parti Québécois pour les aînés et les proches aidants réclame une enquête publique pour faire la lumière sur la tragédie des CHSLD pendant la première vague de COVID-19.

Harold LeBel estime que le rapport déposé aujourd’hui par la Protectrice du citoyen, Marie Rinfret, « donne froid dans le dos ».

Cette dernière conclut que les CHSLD ont été l’angle mort de la préparation à la pandémie par le gouvernement Legault.

Dans son rapport dévastateur, elle constate que les CHSLD n’étaient pas outillés pour combattre la COVID-19 et que les institutions étaient désorganisées, faute de gestionnaires. La Protectrice du citoyen formule cinq recommandations, dont de prévoir un nombre suffisant d’effectifs et de clarifier les consignes du réseau de la santé.

Le député de Rimouski croit que le gouvernement doit agir et appliquer les pistes de solutions proposées. « On est toujours en pandémie et il se passe toujours des choses incroyables qu’on ne doit pas accepter dans nos CHSLD. Il faut agir maintenant. »

Il déplore qu’une enquête menée par la Commissaire à la santé soit privée et manque de transparence, d’où la pertinence d’une enquête publique, selon lui.

« Tout ce que la Protectrice du citoyen dit aujourd’hui, tout ce qu’on entend sur le terrain comme député nous amène à dire qu’on ne pourra jamais passer à côté d’une enquête publique. […] On parle de 4000 morts ici, 4000 décès ! On ne pourra pas passer à côté, ça va venir un jour ou l’autre, on ne lâchera pas le morceau. » Harold LeBel, député de Rimouski

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a réagi au rapport en assurant que plusieurs correctifs ont déjà été mis en place dans les CHSLD. « Que ça soit au niveau des équipements de protection ou de la façon dont nous agissons avec les proches aidants, alors moi j’aimerais rassurer la population que nous avons effectivement pris acte de ce qui était arrivé dans la première vague », a-t-il souligné.