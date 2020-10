Ski: Val-D'Irène dévoile les procédures entourant la prochaine saison

Le Parc régional de Val-D'Irène dévoile son plan d'opération en vue de la prochaine saison de glisse. En assemblée générale annuelle, les membres du conseil d'administration ont conclu des procédures à adopter afin de limiter la propagation de la COVID-19.

Outre le port du couvre-visage, le lavage des mains et le respect de la distanciation physique, les clients devront se procurer leur billet de remontée mécanique dans un kiosque aménagé à l'extérieur de la station.

Aussi, la capacité de l'autobus du versant nord sera réduite de moitié et le resto-pub, situé en haut de la montagne et fermé depuis quelques années, rouvrira ses portes pour favoriser la circulation dans la cafétéria du chalet principal.

Par ailleurs, la vente de passes de saison va bon train, et ce, malgré la pandémie, comme l'indique la nouvelle directrice générale du Parc régional de Val-D'irène, Lise Tremblay.

« Au mois de septembre, on avait le même nombre de cartes de vendues que l’an dernier. Au mois d’octobre, ça s’aligne aussi pour ressembler beaucoup à l’année passée. Je pense que les gens ont hâte d’aller dans la montagne, donc on est très confiant qu’il y aura du monde cet hiver à Val-D’Irène. On sera prêt à les accueillir et on compte aménager la station en conséquence pour être capable de prendre tout le monde le plus possible. »

Lise Tremblay, directrice générale du Parc régional de Val-D'Irène