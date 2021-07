STR: les nouveaux circuits se feront attendre après la rentrée

Les circuits redessinés pour le transport collectif à Rimouski devront attendre quelques mois après l’arrivée des nouveaux autobus le premier septembre.

Le contrat actuel qui lie la Ville de Rimouski au transporteur La Québécoise se termine le 31 août. Les nouveaux autobus seront en place avec l’entrée en vigueur du prochain contrat, mais ils effectueront les circuits existants.

« C’est probable que le premier septembre, les tracés actuels vont continuer pour quelques mois, le temps qu’on finalise les nouveaux circuits, qu’on mette le tout en place et qu’on fasse les tests de validation sur le terrain. » Sébastien Bolduc, vice-président de la STR et conseiller municipal du district de Sacré-Cœur

Le nouveau contrat s’étend jusqu’au 31 août 2026.

Changement de garde à la direction générale

La Société des transports de Rimouski devra également engager une nouvelle personne à la direction générale.

Après 15 ans de services auprès de la STR, André Arsenault a quitté ses fonctions. Le processus d’embauche a été enclenché mercredi, de même que celui pour engager une nouvelle adjointe administrative.

Le vice-président de l’organisation espère que les postes seront pourvus avant l’entrée en vigueur du nouveau contrat. « On espère avoir des candidatures d’ici la fin du mois de juillet, mais on est conscient que le contexte n’est pas facile avec la pénurie de main-d’œuvre, indique Sébastien Bolduc. On voudrait engager ces personnes-là dans le courant de l’été ou avant la rentrée en septembre. »