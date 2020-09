Suspension des cours au Cégep de Rivière-du-Loup

Après le Cégep de La Pocatière et l’Institut de technologie agroalimentaire, au tour du Cégep de Rivière-du-Loup de suspendre ses activités.

La semaine prochaine, il n’y aura aucun cours d’enseignement régulier. Les cours reprendront exclusivement en ligne à partir du 21 septembre, et ce, jusqu’à nouvel ordre. La situation sera réévaluée au début du mois d’octobre.

La direction du Cégep a annoncé sur sa page Facebook que « les récents évènements qui ont eu lieu à l’extérieur du Cégep forcent la Direction du Cégep, en collaboration avec la Direction régionale de la santé publique, à prendre cette décision préventive ».

« De façon générale, les cas confirmés ont bien fait les choses et ont eu peu de contacts avec des membres du Cégep. Toutefois, comme la situation autour du Cégep est de plus en plus préoccupante et que certains jeunes adultes manifestent malheureusement des comportements inappropriés en dehors des murs du Cégep, la Direction régionale de la santé publique nous demande notre collaboration pour tenter de contenir le plus rapidement possible l’éclosion », a précisé le directeur des études Jérémie Pouliot dans la publication.

Le Cégep de Rivière-du-Loup assure que le risque de contamination est faible pour les enseignants et le personnel qui respectent les mesures de distanciation mises en place. Ils auront toujours accès au bâtiment, mais le télétravail est recommandé.