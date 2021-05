Sylvain Leduc apporte des précisions sur duBreton

Le directeur de la Santé publique du Bas-St-Laurent apporte des précisions par rapport à l'usine Viandes duBreton.

Sylvain Leduc précise que la flambée de cas dans l'usine ne date pas de deux semaines.

Depuis quelque temps, la transmission s'est accélérée et les mesures mises en place ne suffisaient pas à diminuer la propagation.

La situation est également plus complexe à gérer qu'une éclosion dans une école.

Dans les écoles, il y a une option. C'est à dire, l'enseignement à distance. Évidemment on ne tarde pas parce qu'on peut l'offrir. On comprend que dans une usine de 500 travailleurs, c'est plus complexe. Si on devait fermer à chaque fois qu'il y a un début d'éclosion, toutes les entreprises auraient des difficultés impressionnantes.

Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent